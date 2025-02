Morto Paolo Biasi, ex presidente della Fondazione Cariverona: finanzò il restauro della Basilica Palladiana

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il sindaco Giacomo Possamai ricorda con queste parole Paolo Biasi, storico presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona scomparso all’età di 86 anni: “Da parte dell’amministrazione e quindi di tutta la Città di Vicenza esprimo il cordoglio per la scomparsa dell’ingegnere scaligero. Una persona che ricordiamo con gratitudine ed emozione per l’impegno profuso nel corso dei numerosi anni durante i quali ha guidato la Fondazione Cariverona”.

Biasi, infatti, ha guidato la Fondazione per 22 anni (fino al 2015) quella che per tutti, in breve, era la “Fondazione CariVerona”, ente che era (ed è) il grande azionista italiano di Unicredit con una quota arrivata fino al 5%, nonchè lo strumento di azione di Cariverona sul territorio delle province interessate.

Biasi, imprenditore veronese nel settore delle caldaie, ha fatto svolgere a questa istituzione un importantissimo ruolo di “carburante” per notevolissimi progetti in ambito sociale (come la rete di case con servizi per i senza dimora che ha coinvolto i Comuni di Arzignano, Schio, Vicenza e Bassano, col coordinamento della Caritas diocesana) e culturale. “Negli in cui ha guidato la Fondazione – commenta infatti Possamai – sono stati importanti i finanziamenti elargiti dall’ente in ambito culturale e sociale anche a Vicenza, primo fra tutti quello per il prezioso restauro della Basilica palladiana. Da non dimenticare poi i finanziamenti che negli anni della presidenza di Biasi la Fondazione ha destinato alla Chiesa di Santa Corona, a Palazzo Chiericati, all’Università e a Palazzo Cordellina”.