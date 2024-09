Non c’è due senza tre: terzo arresto in 7 anni: pusher scaglia bici sugli agenti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nuovo arresto in flagranza, il terzo in 7 anni a Vicenza, per un noto spacciatore di droga attivo nella città berica. Si tratta di un 37enne africano, di nazionalità nigeriana, che ieri pomeriggio intorno alle 14.30 ha reagito con violenza di fronte agli agenti delle Volanti ad un controllo avvenuto in via Menischelli.

Il soggetto, nel tentativo dii farsi largo per la fuga, ha gettato la bicicletta su cui pedalava contro i poliziotti. Nessuno si è fatto male, ma l’atto inconsulto porterà a un’ulteriore denuncia per I.K. – rese note note le sole iniziali -, oltre a quella per lo spaccio di droga.

E anche in questo caso, “non c’è due senza tre“: l’uomo, infatti, una volta identificato è risultato cittadino straniero irregolare in Italia, quindi un clandestino. Le prime condanne in Veneto per il pregiudicato risalgono al 2017 e al 2022 sempre per spaccio stupefacenti, nonostante le quali era ancora a piede libero. Nel corso del tentativo di fuggire ai controlli delle Volanti il nigeriano ha gettato in strada degli involucri, poi recuperati e risultanti con all’interno sostanze vietate.

Rincorso e fermato, il fuggitivo ha perseverato nel porre in atto una forte resistenza tanto da fare cadere a terra uno degli agenti, costringendoli a ricorrere all’uso dello spray al peperoncino in dotazione al fine di renderlo innocuo. I.K., una volta condotto in Questura, veniva trovato in possesso di 605 euro in banconote di vario taglio e di due smartphone marca Samsung e Nokia, mentre l’involucro che era stato recuperato racchiudeva trentacinque involucri di cui venti contenevano sostanza stupefacente risultante essere

eroina pari a 3,03 grammi, mentre quindici contenevano della polvere bianca

del peso complessivo di 2,28 grammi risultata essere cocaina.