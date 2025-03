Diciannove anni e 21 ovuli di cocaina da smerciare. Fermato in auto e arrestato

Si trova in carcere a Vicenza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, un 19enne che ieri è stato fermato dai Carabinieri nel paese di Villaga mentre si spostava in auto per le strade a bordo di una vettura Audi Q2.

All’interno della quale sono emersi poi ben 19 ovuli contenenti cocaina, già confezionati e pronti per essere smerciati a probabili clienti consumatori della polverina bianca. In tutto circa 25 grammi, per un valore al dettaglio di 2/3 mila euro. L’operazione è in capo alla stazione dell’Arma di Campiglia dei Berici.

Motivo per cui è scattato quindi il fermo del giovane di nazionalità albanese ma residente nel Vicentino. In questo caso in regime di flagranza di reato visto che l’ispezione dei militari dell’Arma ha consentito di individuare e sequestrare la merce illecita: il capo d’accusa da formalizzare in sede giudiziale sarà quindi detenzione di sostanze stupefacenti.

Il giovanissimo spacciatore di “coca” dopo il fermo in strada è stato accompagnato contro la sua volontà in caserma, dove sono state portate a termine le procedure di riconoscimento, prima di avviarlo verso la casa circondariale di Vicenza, dove risulta detenuto. “L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo del territorio – si legge nel report diffuso stamattina dal Comando Provinciale dei Carabinieri- , finalizzato alla tutela della sicurezza pubblica e alla prevenzione del traffico di sostanze stupefacenti. L’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di impedire che la droga fosse immessa sul mercato locale, confermando l’impegno costante dell’Arma nella lotta contro il fenomeno dello spaccio”.