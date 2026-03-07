Non solo mimose: l’8 marzo si scende in strada per la parità reale

Appuntamento domenica 8 marzo alle 16 in Piazza Castello a Vicenza per un raduno rumoroso e itinerante a favore dei diritti delle donne e dei diritti civili.

Non una semplice celebrazione, ma una mobilitazione rumorosa che attraverserà il cuore della città. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Vicenza si prepara a scendere in piazza con un’iniziativa itinerante dal titolo simbolico “Ri-prendiamoci le chiavi della nostra vita”.

L’evento nasce da una rete ampia e trasversale che vede unite sigle sindacali, associazioni studentesche e movimenti per i diritti civili: Cgil Vicenza, GaGa, Arcigay, Amnesty International, Rete degli Studenti Medi, Fornaci Rosse e Anpi, con il patrocinio della Consulta per le Politiche di Genere.

Il presidio non sarà statico, ma si articolerà in diverse tappe lungo le vie del centro storico. Ogni sosta sarà l’occasione per dare voce a chi ha subito discriminazioni, trasformando Corso Palladio in un palcoscenico di riflessione collettiva.

I temi trattati toccheranno i nervi scoperti della società attuale: lavoro dignitoso, educazione, necessità di percorsi sull’educazione all’affettività e alla sessualità, contrasto alle disparità e ai preconcetti legati al genere, diritti sociali a tutto tondo.

“Scendiamo in piazza uniti per riaffermare che i diritti delle donne sono diritti civili e sociali che riguardano l’intera comunità”, dichiarano congiuntamente gli organizzatori, sottolineando come la lotta per la parità non sia una questione settoriale, ma un prerequisito per una democrazia sana.

Il raduno è fissato per domenica 8 marzo alle 16 in Piazza Castello. Da lì, il corteo si muoverà verso corso Palladio per concludere il suo percorso in Piazza Biade. L’invito è esteso a tutta la cittadinanza per trasformare questa ricorrenza in un momento di partecipazione attiva e di richiesta di un cambiamento strutturale verso una parità reale.

