Addio alla dolce Sofia, lunedì i funerali della giovane appassionata di musica

Si svolgeranno lunedì 9 marzo alle 15 nella chiesa arcipretale di Recoaro Terme i funerali di Sofia Canale, che si è spenta all’ospedale di Arzignano a 24 anni dopo avere vissuto la sua vita “da guerriera”.

Fin da piccola aveva lottato contro una malattia rara, dovuta ad una anomalia genetica.

Una vita segnata da una condizione non facile, che ha comunque permesso a Sofia di condurre una routine simile a quella dei suoi coetanei fino all’inizio dell’adolescenza e di crescere nella comunità di Recoaro circondata da amici e dall’affetto della sua famiglia.

Le condiziono di Sofia si erano aggravate negli ultimi due anni e nonostante ci fossero stati segnali di ripresa, la giovane si è spenta per una insufficienza respiratoria.

Appassionata di musica e fan del cantante Luca Bassanese, è proprio la famiglia a volere ricordare la sua “dolce Sofie, emozionata nel giorno del tuo 18° compleanno con la musica del tuo amato Luca”.

La mamma Manuela e il Papà Igino, insieme alla sorella Noemi e al fratello Giulio e a nonni e zii, hanno voluto dedicare a Sofia un dolce ricordo: “Sei stata il nostro raggio di sole, la tua infinita dolcezza ci accompagnerà per sempre”.

