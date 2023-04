Norvegia, valanga travolge cinque escursionisti vicentini: un morto e un ferito grave

Una valanga in Norvegia ha travolto venerdì 31 marzo un gruppo di vicentini: uno è morto, un altro è rimasto ferito in modo grave. Ferito in modo più lieve anche un terzo componente del gruppo. I tre facevano parte di un gruppo di otto escursionisti partiti dalla provincia berica; tre, secondo la Farnesina, sono rimasti in albergo.

Tra le persone coinvolte qualcuno aveva zaini con airbag che hanno consentito di rimanere in superficie sulla massa nevosa; altri partecipanti all’uscita sono stati sbattuti contro le piante e hanno riportato contusioni di diversa gravità. La valanga si è staccata nel picco del Kavringtinden, montagna di 1.300 metri di altezza.

“Cinque persone di origine straniera erano in escursione nella zona. Possiamo confermare che una persona è morta”, ha detto Morten Pettersen della polizia di Tromso in una conferenza stampa. Secondo i media locali, l’operazione di salvataggio è stata difficoltosa per le squadre di soccorso a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Tutti comunque sono stati recuperati, ha detto il sindaco di Lyngen, Dan-Håvard Johnsen, sottolineando che la persona gravemente ferita è stata portata all’ospedale di Tromso. Altre tre persone che facevano parte del gruppo non hanno partecipato all’escursione e, mentre gli altri cinque uscivano, avevano deciso di restare in hotel.