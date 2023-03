Calcio, domani la 28ª di Serie A. Il Napoli perde Osimhen per una lesione all’adduttore: salta la sfida col Milan

Dopo la sosta per le nazionali, torna da sabato 1 aprile a lunedì 3 la Serie A. Ad aprire il 28° turno di campionato sarà, domani alle 15, Cremonese-Atalanta. A seguire, alle 18, Inter-Fiorentina con i nerazzurri chiamati a reagire dopo la sconfitta con la Juventus e la Viola che vuole proseguire la sua striscia positiva. E Juventus-Verona alle 20.45. Massimiliano Allegri vuole continuare la risalita contro un Hellas alla disperata ricerca di punti-salvezza. “L’unica preoccupazione è vincere più partite possibili per vivere un maggio straordinario – ha spiegato il tecnico bianconero alla vigilia del match – Domani è una gara pericolosa, quindi bisogna mettersi al pari loro dal punto di vista fisico. Dobbiamo switchare dopo Milano e avere nuovi obiettivi”. Sulla formazione: “Chiesa non è convocato, una roba di due giorni. Di Maria partirà dalla panchina e Pogba non so quando rientrerà”.

Le gare della domenica si aprono con il lunch match tra Bologna e Udinese. Alle 15:00 si gioca Monza-Lazio, in un U-Power Stadium che segnerà il record di presenze, con quota 14.200 biglietti già venduti. Un traguardo importante, anche perché arriva nel giorno della centesima partita casalinga dell’era Fininvest: “Un regalo migliore non poteva esserci”, ha commentato la società. In contemporanea in campo Spezia-Salernitana, scontro di fondamentale importanza per le zone basse della classifica, mentre alle 18 la Roma ospita la Sampdoria.

Il posticipo vedrà la capolista Napoli ospitare i campioni d’Italia in carica del Milan, la sfida più attesa di questa giornata. I partenopei saranno orfani di Osimhen. Il bomber azzurro è infatti rientrato dagli impegni con la nazionale lamentando un fastidio all’adduttore sinistro e i controlli strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva. Al momento non è ancora chiara l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero, ma l’attaccante salterà sicuramente il big match contro i rossoneri. Il club di De Laurentiis ha fatto sapere che il giocatore verrà poi rivalutato settimana prossima anche se è a forte rischio la sua presenza anche per l’andata di Champions League, sempre con i rossoneri, il prossimo 12 aprile.

Lunedì scenderanno infine in campo Empoli-Lecce alle 18:30 e Sassuolo-Torino alle 20:45.