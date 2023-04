Jannick Sinner in finale nel Master 1000 di Miami, battuto Carlos Alcaraz

Jannick Sinner approda alla finale del torneo ATP Masters 1000 di Miami, battendo il numero 1 al mondo, e campione in carica dell’evento, Carlos Alcaraz. All’altoatesino sono serviti tre set per aver ragione dello spagnolo, che dopo il primo vinto al tie break (7-6), si è arreso al 6-4 6-2 rifilatogli dall’azzurro. Sinner diventa il secondo italiano di sempre a giocare due finali nei Masters 1000 in carriera e sempre nello stesso posto, visto che proprio a Miami era stato sconfitto da Hubert Hurkacz nel 2021. Questa volta nell’atto finale affronterà il russo Medvedev, che nell’altra semifinale ha battuto il connazionale Kachanov.

Decima finale in carriera per Sinner, che cercherà di mettere in bacheca l’ottavo trofeo ATP. Dichiara l’azzurro, a proposito del match contro Alcaraz: “Anche stasera abbiamo giocato ad altissimo livello. Io ho cercato di fare del mio meglio: nel terzo set l’ho visto un po’ in difficoltà. Abbiamo lottato fino all’ultimo, abbiamo cercato entrambi di giocare un tennis aggressivo: stavolta ho vinto io e sono davvero contento”. Poi sulla finale: “Medvedev? Sono contento di riaffrontarlo di nuovo, non vedevo l’ora. Sarà differente da Rotterdam, perché qui le condizioni sono molto diverse”. Appuntamento domenica alle 19, ora italiana. Dichiara l’azzurro, a proposito del match contro Alcaraz: “Anche stasera abbiamo giocato ad altissimo livello. Io ho cercato di fare del mio meglio: nel terzo set l’ho visto un po’ in difficoltà. Abbiamo lottato fino all’ultimo, abbiamo cercato entrambi di giocare un tennis aggressivo: stavolta ho vinto io e sono davvero contento”. Poi sulla finale: “Medvedev? Sono contento di riaffrontarlo di nuovo, non vedevo l’ora. Sarà differente da Rotterdam, perché qui le condizioni sono molto diverse”. Appuntamento domenica alle 19, ora italiana. Sinner ora ha l’occasione di rafforzare la sua posizione nel ranking mondiale. Al primo posto non c’è più Alcaraz, che proprio in virtù del match perso deve abdicare per lasciare lo scettro a Novak Djokovic. Per Jannick, invece, la possibilità di salire al sesto posto dal nono occupato attualmente. Basterebbe solamente vincere l’atto conclusivo del Masters 1000 di Miami.