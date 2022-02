Notte “di cantiere” in tangenziale sud: traffico chiuso tra Vicenza Ovest e Campedello

Un intervento di manutenzione del fondo stradale straordinario necessario e programmato sarà in corso d’opera da stasera sulla tangenziale sud di Vicenza, costringendo gli operatori a chiudere il traffico su entrambi i sensi di marcia per un tratto di alcuni chilometri.

Più precisamente, dalle ore 21 di venerdì 11 febbraio alle 6 di sabato non sarà possibile per automobilisti e camionisti in transito procedere sulla via di comunicazione tra Vicenza Ovest e Campedello, in entrambe le direzioni.

“La chiusura si rende necessaria per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione ad opera della società Autostrada A4 Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.a. – si legge nella nota stampa inviata ieri alle testate della provincia – e le deviazioni saranno segnalate in loco”. Squadre di operai e tecnici al lavoro in tempi ristretti quindi, dalla sera di oggi all’alba di domani, per ridurre al minimo i disagi agli utenti della strada.