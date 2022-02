Previsioni meteo 11-13/02, prime “timide” pioggia poi torna il sereno fino a lunedì

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Un cedimento dell’alta pressione favorisce il passaggio di correnti umide atlantiche che portano nuvolosità e qualche occasionale debole pioggia. A seguire aria più fredda nord europea farà scendere sensibilmente le temperature portando però anche ad ampi rasserenamenti.

VENERDI 11 FEBBRAIO

Giornata grigia sul Vicentino. In serata e nottata non si esclude qualche debole pioggia in pianura (0-2mm) e qualche fioccata in montagna oltre i 700 metri. Temperature in calo, soprattutto nei valori massimi dove si manterranno al di sotto dei 10°.

SABATO 12 FEBBRAIO

Nel primo mattino cielo parzialmente nuvoloso ma con rasserenamenti a partire dalle Prealpi in estensione verso le pianure. Bel pomeriggio di sole su tutta la provincia con clima invernale. Estremi termici in pianura tra -1 e +8°.

DOMENICA 13 FEBBRAIO

Giornata serena o poco nuvolosa sul Vicentino. Estese gelate nel primo mattino in pianura con minime in pianura tra -3 e -1°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Tra lunedì e martedì sarà in transito sul nostro territorio una perturbazione atlantica che dopo 40 giorni porterà finalmente pioggia diffusa in pianura e neve in montagna oltre i 600/800 metri.