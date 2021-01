Oltre 40 dosi di cocaina, eroina e marijuana nascosti negli slip. Due denunce in tre giorni

Un “raccolto” da 73 dosi preconfezionate in tutto tra pericolose sostanze stupefacenti come eroina e cocaina, ma anche marijuana, immancabile nel “bazar” dello spaccio a cielo aperto a Vicenza. Per un totale di poco meno di 20 grammi di droga sequestrata, a cui si aggiungono due persone – ancora una volta tutti uomini – denunciate alla Procura di Vicenza in quanto ritenute pusher e i loro acquirenti segnalati in prefettura in qualità di assuntori di sostanze illecite.

Questo il bilancio di due pomeriggio di attività da parte del Nos, andati in scena lunedì e mercoledì di questa settimana nel centro del capoluogo berico, con l’ausilio di un’unità cinofila e quindi del fiuto infallibile del segugi antidroga. L’attività di contrasto al fenomeno di detenzione e spaccio di stupefacenti descritta nei due episodio è a cura nucleo operativo speciale della polizia locale. Ha fruttato nel dettaglio il sequestro di 17 dosi già confezionate di cocaina, 13 di eroina e 13 di marijuana.

Nel pomeriggio di lunedì 18 gennaio gli agenti hanno effettuato un controllo, attraverso il sistema di videosorveglianza, dell’area di Campo Marzo. Alle 16 sono state notate due persone dirigersi verso D.M., di 44 anni. Dopo aver parlato tra loro, uno dei tre individui, O.L. di 26 anni, ha estratto un involucro dai pantaloni che, attraverso l’amico, ha fatto arrivare nelle mani dell’acquirente. Quest’ultimo ha ricambiato con una banconota che, dopo un rapido passaggio di mani tra i tre, è finita nelle tasche del fornitore. Fermato dalla pattuglia antidegrado in via Roma, il cliente ha consegnato spontaneamente quanto appena acquistato. Praticamente in contemporanea la seconda pattuglia ha fermato O.L. in contra’ Mure Pallamaio per poi accompagnarlo al comando di polizia locale per ulteriori accertamenti. Sottoposto a perquisizione, è emerso che nascondeva negli slip un sacchetto di nylon contenente 13 confezioni di marijuana, per un peso lordo complessivo di 15,02 grammi, oltre a 655 euro in contanti.

Analoga situazione si è presentata davanti alle telecamere degli agenti del Nos nel pomeriggio di mercoledì 20 gennaio quando altri due uomini, I.I. di 36 anni e A.C.S. di 47, rispettivamente spacciatore e acquirente, si sono incontrati nella stessa via Gorizia per un rapido scambio di sostanza stupefacente e denaro. Immediato il fermo dell’acquirente in piazza Castello, da parte degli agenti in borghese. L’uomo ha consegnato 0,10 grammi di cocaina, confermando di averla appena acquistata. Contemporaneamente, gli operatori del Nos hanno allertato la pattuglia antidegrado indirizzandola verso I.I., nel frattempo giunto in via Verdi, per fermarlo e condurlo in Comando. Dalla perquisizione personale è emerso che l’uomo nascondeva all’interno degli slip un sacchetto di nylon contenente 17 involucri cocaina per un peso di 1,94 grammi e 13 involucri di eroina per un peso di 1,86 grammi, oltre a 99,50 euro in banconote.