Operaio travolto da un furgone in un cantiere in A31 Valdastico: è grave

Un operaio che stava lavorando in un cantiere sull’autostrada A31 Valdastico è stato travolto nel primo pomeriggio e si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.

L’uomo, un 56enne, è stato colpito da un furgone: sul posto è subito accorsa un’ambulanza del Suem 118 che vista la gravità dei traumi riportati, lo ha trasporta nel pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo.

n A31 Valdastico son in corso lavori di pavimentazione nella carreggiata Sud (in direzione di Badia Polesine) tra il casello di Vicenza Nord e l’interconnessione A4: per questo nel fine settimana fino al 25 luglio si viaggia su una corsia di marcia. In particolare, questo fine settimana il cantiere è aperto dalle ore 20 di ieri, venerdì 25 giugno, fino alle ore 14 di domenica 27 giugno. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dalla polizia stradale.