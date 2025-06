Anziano grave dopo lo schianto con un’auto in via Reale

Grave incidente, ieri pomeriggio (28 giugno) a Fara Vicentino, dove un anziano in scooter si è scontrato con un’auto, riportando traumi che ne hanno richiesto il ricovero in ospedale a Santorso, dove è arrivato in codice giallo di media gravità.

L’incidente è avvenuto alle 16,45 circa in via Reale: L.B., 78enne della zona, alla guida di un motociclo Piaggio stava viaggiando verso Lugo di Vicenza, quando, giunto all’altezza del tratto della stessa via che porta alla pista di motocross, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale non è riuscito ad evitare l’urto con una Bmw X5 condotta da G.R., 76enne di Thiene, che proveniendo dalla zona del motocross si stava immettendo sulla via.

L’impatto è stato violento: a seguito dell’urto il conducente dello scooter ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra e scivolando sull’asfalto per una decina di metri.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza e un’auto medica del del Suem 118 di Santorso: l’anziano motociclista è stato trasportato in codice giallo presso l’ospedale di Santorso. Sul posto sono intervenute due pattuglie del consorzio Ne.Vi. per i rilievi del sinistro e la regolazione del traffico.