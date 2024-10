Operazione Nostalgia “chiama” i biancorossi: a fine giugno il calcio amarcord al Menti

“Vicenza può esultare“, lo affermano senza timor alcuno i promotori del seguitissimo blog “Seria A – Operazione Nostalgia“, e gli sconsolati tifosi biancorossi anni ’90 del “Lane” si possono esaltare per un appuntamento speciale a cui non potranno mancare nel prossimo giugno. La quarta puntata su scala nazionale del tour organizzato dai nostalgici del pallone di fine millennio sbarcherà infatti nel capoluogo berico e in particolare allo Stadio Romeo Menti, messo a disposizione per ospitare l’evento speciale.

Circoletto rosso allora da apporre sulla data di sabato 28 giugno 2025, quando la storica “culla” del calcio vicentino ospiterà gli ex campioni del pallone sul prato verde per l’incontro di esibizione che costituisce anche una sorta di raduna di una community virtuale che conta un milione di persone. Tornando ai protagonisti sul campo, che li si chiami “vecchie glorie” oppure “stelle di un calcio che non c’è più” sarà di certo una serata amarcord da dedicare al divertimento.

Per il momento, dopo l’ufficializzazione della data e dell’ospitalità di Vicenza avvenuta ieri a Palazzo Trissino, è prematuro parlare di nomi di ex calciatori professionisti che aderiranno. Il “mito” quasi a km zero, Roberto Baggio, già presente nell’edizione recente a Novara (così come Francesco Totti o Alessandro Del Piero giusto per citare qualche altro indimenticabile n°10), di sicuro sarà tra i primissimi invitati. Un pizzico di malinconia farà rima pure con la simpatia che contraddistingue l’idea dei promotori della pagina, che spopola sui social ed è seguita da un milione di follower in tutta Italie (e oltre) solo su Facebook. ”

Focus garantito sarà incentrato sulla cavalcata incredibile del Vicenza Calcio degli anni ’90, capace di svettare in testa in serie A per uno scorcio di stagione, di vincere la Coppa Italia nel 1997 e raggiungere le semifinali di Coppa delle Coppe l’anno seguente uscendo di scena solo al cospetto del Chelsea di Vialli. I biancorossi di mister Guidolin prima e mister Ulivieri poi, i gol di Murgita, Otero, Luiso, le cavalcate di Ambrosetti, Schenardi e Rossi sulle fasce, la fascia dei capitani toccata a Lopez e Di Carlo e tanto altro e tanti altri ancora da “rigustare”. “Non avete neanche idea di quello che faremo – così rilanciano i promotori con la consueta verve -. Preparatevi psicologicamente, sarà emozionante. Se sei di Vicenza o dintorni e non condividi questo post, vuol dire che non hai mai visto giocare Lamberto Zauli e quindi ti siamo vicini”.