Addio a Marisa Terzo, da sessant’anni colonna per tutti i Club Biancorossi

Se n’è andata a 82 anni Marisa Terzo, vicepresidente del Centro di Coordinamento dei Club Biancorossi: una vera e propria colonna del tifo calcistico vicentino.

A darne notizia è la stessa società sportiva del L.R. Vicenza. “Una vita dedicata alla passione per i colori biancorossi, – scrive la società – una vita dedicata al Lane e a seguirlo ovunque fosse, una vita dedicata ad aiutare i tifosi biancorossi. Oggi, all’età di 82 anni è mancata Marisa Terzo, vicepresidente del Centro di Coordinamento dei Club Biancorossi e punto di riferimento per tutti dal 1966. Dal dialogo continuo con la Società, all’instancabile impegno nelle campagne abbonamenti e nelle trasferte, al sostegno nelle attività quotidiane di tutti i Club Biancorossi e dei tifosi. La sede del CCCB, allo stadio Romeo Menti, sembrerà vuota senza la tua presenza costante. Ciao Marisa”.

E tantissimo tifosi ne ricordano oggi sui social la disponibilità per cercare di torvare sempre un posto in pullman a chi si aggregava all’ultimo. Marisa, infatti, prima organizzava le trasferte dei tifosi e vi partecipava, poi, quando questo non è stato più possibile, predisponendo tutto il necessario rimanendo a casa. Marisa è entrata così nel cuore di tanti.

“Ci sono giorni che non si vorrebbero mai vivere ed oggi è uno di quelli. Il Centro Coordinamento Club Biancorossi scosso in ogni suo componente dà il triste annuncio della scomparsa di Marisa Terzo, colonna portante del centro coordinamento ed instancabile guida dal 1966. Ci stringiamo tutti attorno alla famiglia e ai suoi cari” afferma una nota su Facebook firmata dal presidente Maurizio Salomoni, il direttivo del centro di coordinamento Club Biancorossi, i presidenti dei Club e tutti i soci.

“Grande donna e grande persona” commenta un tifoso. “Eri al servizio di tutti” aggiunge un altro. “Impossibile non averla conosciuta. Grande donna, gentile con tutti, sotto la statua di Paolo Rossi meriterebbe una targa ricordo, il Menti era la sua casa” commenta un’altra persona. “Marisa è stata la protagonista assoluta del tifo biancorosso per quasi sessant’anni – sottolinea un’altra tifoca – per le trasferte a cui ha partecipato prima e che ha organizzato poi. Per la pazienza e la gentilezza che ha dimostrato con tutti noi. Per la forza e il coraggio con cui ha affrontato la sua malattia”.