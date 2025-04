Lo striscione della Curva Sud che richiama ai papà e alla serie A è già “promosso”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ha fatto rapidamente il giro dell’Italia del pallone ma, soprattutto, ha fatto breccia nei cuori di tutti i biancorossi vicentini lo striscione inserito nella coreografia proposta domenica in Curva Sud dello Stadio Menti. Piaciuto ovunque, nel significato che porta, oltre che nella resa con il testo di sciarpe sventolanti con i colori del “Lane”.

Tre fasi in rima che hanno fatto vibrare le corde non solo dei supporter del Vicenza presenti domenica per il match testacoda con la cenerentola Union Clodiense (vinto 2-1 non senza i consueti patemi del finale, doppietta di Morra). Ma anche chi ha potuto ammirare la scena in diretta televisiva oppure nelle fotografie apparse su tante testate e nel web da domenica sera ad oggi ancora.

“Per chi andava allo stadio con papà // Per chi non ha mai visto la serie A // Vinci per questa città“. Così recitava l’incoraggiamento su tre strisce di tela, testo regalato alla squadra e al resto del pubblico “fuori Curva”. Calciatori che all’ingresso da sotto la tribuna verso l’erba dello Stadio Menti hanno subito alzato lo sguardo meravigliandosi subito, prima di schierarsi per il calcio d’inizio, e godendosi lo spettacolo visivo “bagnato” dai cori, e che poi hanno sbloccato – fatalità – il punteggio praticamente subito, al 3′, con l’eurogol al volo dell’attaccante biancorosso.

Una “chicca” che, al di là dell’esito del rush finale di campionato e della sfida con il Padova ora a rincorrere a un punto dietro (ieri sera vincente per 2-1 sul Lecco nel posticipo, con ogni probabilità rimarrà negli annali della storia del tifo calcistico non solo a Vicenza, non solo in serie C, ma ovunque esistano tifoserie genuine e spettacolari, come i 10 mila sugli spalti domenica scorsa. Per la serie A “richiamata” nella coreografia della partita tra club del Veneto la strada è ovviamente assai lunga, ma di sicuro passa per la serie B: l’obbiettivo distante 270 minuti di cui la squadra di Stefano Vecchi da domenica scorsa, dopo il sorpasso e il +1 sui cugini biancoscudati, è artefice del proprio destino.