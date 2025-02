Panico in un bar in corso San Felice: uomo entra e minaccia i clienti con un bastone

Attimi di paura, martedì pomeriggio, in un bar di Vicenza, quando solo l’intervento della polizia ha fermato un uomo entrato in un bar con un bastone, che ha brandito rischiando di ferire un cliente: è stato bloccato e denunciato dalla polizia.

Verso le ore 15.30 del 18 febbraio, gli agenti della Questura in servizio di “volante” sono intervenuti all’interno di un bar di Corso Santi Felice e Fortunato, in seguito ad una chiamata di emergenza del proprietario: “Venite, è entrato un uomo che urla contro i clienti e brandisce un bastone!”. Questo più o meno il tono della preoccupata telefonata giunta al numero unico di intervento 113.

L’uomo, dopo essere entrato nel locale, senza alcun apparente motivo ha infatti iniziato ad inveire contro i presenti, urlando e sventolando un bastone da passeggio che teneva in mano. E proprio utilizzando il bastone ha colpito di striscio al volto uno dei astanti, ancora una volta senza un chiaro motivo.

Il rapido intervento delle volanti della Questura ha permesso di raccogliere una dettagliata descrizione dell’uomo, intercettato e bloccato pochi minuti dopo proprio in Corso Santi Felice e Fortunato, con ancora in mano il bastone da passeggio utilizzato in precedenza.

Riconosciuto dal proprietario del bar e dal cliente aggredito, il presunto responsabile dell’accaduto è stato quindi identificato: si tratta di un cittadino originario del Gambia di 38 anni, già destinatario di un foglio di via dal Comune di Vicenza emesso nei suoi confronti dal Questore nei mesi scorsi.

L’avventore raggiunto dal bastone “volante”, non avendo subito particolari lesioni, ha dichiarato ai poliziotti di non aver bisogno di cure mediche e di non voler procedere penalmente nei confronti dell’aggressore. I presenti hanno poi confermato l’assenza di qualsiasi motivo valido per il gesto, causato, verosimilmente, da uno stato emotivo alterato dall’uso di droga.

L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura e nel corso del controllo è stato trovato in possesso di un involucro contenente della marijuana. Il bastone e la sostanza sono stati ovviamenter sequestrati e l’uomo denunciato all’autorità giudiziaria per minacce, porto di oggetti atti ad offendere, violazione del foglio di via ed inoltre segnalato al Prefetto per possesso di stupefacente ad uso personale.