Parte la proposta “Play4Mada”, un assist da Vicenza al Madagascar per regalare sport e sorrisi

L’assist parte dal Vicentino e arriva fino all’isola del Madagascar, dove da anni ormai (a Tulear in particolare) opera l’associazione “Aid4Mada” che lancia “a canestro” una nuova iniziativa per migliorare le condizioni di vita della popolazione locale. Conosciuta forse più per i tipici e simpatici lemuri dei cartoni animati e per le località balneari per turisti, si tratta in realtà di una terra d’Africa dove migliaia di famiglie ancora oggi soffrono per la povertà e per le conseguenze che comporta: carenza di cibo, di acqua potabile e della basilari forme di assistenza medica prima di tutto, oltre alle difficoltà in alcune aree nell’accedere ad esempio l’istruzione elementare e alla pratica dello sport.

Proprio in questo ambito citato, dopo l’azione in altri con progetti recenti che hanno portato all’installazione, ad esempio, di pozzi e costruzione di edifici scolastici e infermerie, s’inserisce la nuova proposta della Onlus del terzo settore sorta nel 2015 che spera di poter contare sui generosi cuori dei vicentini (e non). Dopo aver raccolto il sì, intanto, di Giorgia Sottana (insieme all’istruttore Mattia Bernardinello) che farà da testimonial, una delle stelle azzurre del basket italiano, in questa stagione in forza al Famila Schio.

Intitolata “Play4Mada“, la raccolta fondi avviata per l’anno 2023 – ma già avviata e quindi è già possibile donare – porterà a regalare ai malgasci di Tulear, una città del Sud del Madagascar, un vero impianto sportivo polivalente per la pallacanestro e la pallamano in primis, fornito di spogliatoi, sala mensa utilizzabile anche come sala riunioni e tribuna per gli spettatori. Un obiettivo ambizioso, costruire un centro sportivo in pratica da zero ma, come gli altri già realizzati, non impossibile se ci saranno tante mani a “dare una mano”. Per creare prima di tutto un luogo d’incontro e aggregazione, e di crescita in un ambiente socialmente sano che tenga lontano ragazzi e ragazze dalla strada e da situazioni pericolose, intento che si sono prefissi i promotori dell’iniziativa benefica.

Per contribuire chiunque può versare il proprio supporto attraverso il portale dedicato (clicca), secondo le diverse tipologie di donazione indicate. L’associazione vicentina darà in cambio un attestato e degli articoli appositamente creati per l’iniziativa già attiva. T-shirt e felpe “griffate” Play4Mada, biglietti omaggio per le partita del Famila Basket Schio e anche una cena con la campionessa azzurra dal cuore grande, che ha messo a disposizione anche delle copie autografate del suo libro intitolato “Mi fido di te”. Per chi invece preferisce una “ricompensa” per il palato, sarà possibile ordinare panettoni, pandori, vini e altri prodotti nella sezione apposita per lo shop on line. Da ricordare, infine, che l’associazione sostiene anche le adozioni a distanza, con informazioni a riguardo disponibili all’interno del sito.