Patto di cuore tra Vicenza Calcio Amputati e Berici Football Club: al via un vivaio per i “baby”

Ancora pochi mesi e dalle buone intenzioni si passerà alle ottime azioni. Sia “di gioco” con un pallone come denominatore comune per tutti gli “attori” e i calciatori, sia sul piano pratico: è ufficiale da pochi giorni l’accordo di collaborazione tra la giovane società sportiva di Vicenza Berici Football Club e Vicenza Calcio Amputati con i rispettivi portavoce a stipulare un accordo di collaborazione che entrerà in vigore a partire dalla stagione sportiva 2023/2024.

Il tema fondante è quello dello sport inclusivo, lo scenario sullo sfondo è quello del calcio e più focalizzato ancora quello del calcio giovanile. L’accordo siglato tra le due associazioni prevede l’inserimento nell’Academy di Berici FC di bambini e bambine di età compresa tra i 5 e i 14 anni del Veneto, che presentano menomazioni su arti inferiori o superiori.

Ed è così che la squadra biancorossa già campione d’Italia nel calcio per amputati potrà dunque, in prospettiva, contare per il lato sportivo su chi crescerà all’interno di un vivaio dedicato e su un piano umano e sociale contribuire a regalare divertimento ai più piccoli accompagnandoli passo passo. Con il loro esempio e la loro vicinanza. Un qualcosa di inedito in Italia come spiegano i fautori dell’iniziativa, almeno per quanto noto finora. Ma con la speranza che il progetto in corso venga ben volentieri emulato altrove.

L’idea era sorta meno tre mesi fa, quando nel corso di un incontro amichevole disputato il 18 febbraio fra la squadra Esordienti 2010 di Berici FC e la squadra seniores di Vicenza Calcio Amputati ci fu una reciproca conoscenza e una prima forma di condivisione di intenti per il futuro. “Un’esperienza di indiscutibile valore educativo e sportivo, a cui la dirigenza di Berici ha voluto assolutamente dare seguito” come si fece notare. Ed è così che i rispettivi presidenti delle due società, Piero Bianchi e Massimiliano Padoan, si sono incontrati più volte per confrontarsi e alla fine giungere alla firma di un documento ufficiale di intesa.

Sul piano operativo Academy di Berici FC metterà a disposizione squadre giovanili e staff tecnici per accogliere ragazzini e ragazzine con menomazioni agli arti, facendosi carico delle spese per la loro inclusione e formazione, e provvedendo altresì alla formazione dei propri collaboratori per facilitare i processi di inserimento e di avviamento alla pratica del calcio di questi giovanissimi. A Vicenza Calcio Amputati, invece, toccherà mettere a disposizione tutte quelle competenze maturate nel corso degli anni di attività dai propri tesserati per facilitare i processi di inclusione e formazione, non dimenticando un fattore “esterno” assai importante: quello di coinvolgere e gratificare le famiglie interessate.

“Nel corso dell’estate i due club affideranno a un gruppo di lavoro la stesura di un progetto

operativo, da presentare agli organismi sportivi e istituzionali della regione del Veneto per ottenere adesione e sostegno a questa iniziativa, che a quanto pare sarebbe l’unica in tutta Italia di questo tipo”.