Medaglia alla Camera per Agnese Tassetto, mamma di Caldogno che donò un rene al figlio

Visita e cerimonia di conferimento di una medaglia ieri a Montecitorio e in particolare alla Camera dei Deputati per Irene Tassetto, la madre vicentina di Caldogno il cui gesto amorevole verso il proprio figlio suscitò non solo il plauso in tutta Italia ma anche sincera commozione. Nell’estate del 2022 la donna di 59 anni donò un rene al figlio malato, giovane di 24 anni affetto da una patologia all’apparato urinario sin dalla nascita.

Non esitò nemmeno un minuto ad accettare di sottoporsi alla procedura, come lei stessa ammise lo scorso mese di luglio nei giorni successivi all’intervento – avvenuto all’ospedale San Bortolo di Vicenza -, dopo che i medici le prospettarono la possibilità dell’espianto di rene e successivo trapianto al figlio. Ad accompagnarla, tenendola per mano ieri, proprio il figlio Matteo, di fatto salvato dall’atto d’amore di chi lo ha messo al mondo dopo che un anno prima, nel 2021, il problema si era presentato e l’unica strada percorribile era quella di un trapianto in tempi rapidi.

A metterle al collo una Medaglia d’Argento è stato invece il Presidente della Camera, il politico veneto Lorenzo Fontana. La premiazione ufficiale di Irene Tassetto programmata per mercoledì 10 maggio non a caso era stata inserita nell’ambito delle iniziative in vista della prossima Festa della Mamma, che cadrà domenica prossima, il 14 maggio. “Ringrazio il Cielo e tutte le preghiere e quanti mi hanno aiutato – ha detto la mamma calidonense ai microfoni della Rai -, i medici e il personale di Vicenza sono stati fantastici: mi hanno incoraggiato e sostenuto, li considero membri della mia famiglia“.