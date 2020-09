Pensionata investita davanti all’Itis Rossi: è gravissima, portata in rianimazione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Investimento drammatico di un pedone a metà mattinata di oggi a Vicenza a Borgo Scroffa, dove un’ambulanza del Suem ha prestato soccorso e poi trasportato al vicinissimo ospedale San Bortolo una donna di 79 anni, in condizioni definite come critiche.

L’anziana sarebbe stata investita da una vettura – guidata da un uomo di 48 anni di Caldogno – mentre attraversava da sola la strada nelle vicinanze dell’istituto scolastico “Itis Alessandro Rossi” del capoluogo. Si tratterebbe di un’anziana della zona, impegnata in alcune commissioni.

Ora si trova ricoverata nel reparto di rianimazione, dove si tenterà il tutto per tutto per tenerla in vita. Avrebbe riportato gravi traumi a livello cranico nello scontro con un’auto che l’ha travolta, poco prima delle 10. L’incidente è avvenuto in via Legione Gallieno, a una distanza di 300 metri appena dal nosocomio del capoluogo berico. La vicinanza con il quale, quindi, ha permesso di prestare soccorsi praticamente immediati, fattore determinante per tenere un filo di speranza e affidare la vittima dell’investimento al personale specializzato di terapia intensiva.

Non sono disponibili al momento altre informazioni certe su quanto accaduto, nemmeno se la vittima si trovasse sulle strisce pedonali o meno. L’investitore avrebbe subito contribuito ai soccorsi della pensionata dopo l’impatto accidentale, aiutato da alcuni passanti, prima dell’arrivo del mezzo di emergenza. Sul posto anche una pattuglia di polizia. La notizia sarà aggiornata nelle prossime ore.