Piazza Matteotti accoglie l’omaggio a Navalny: presenti tutta la politica e le associazioni

Nessun “oppositore”, tutti concordi. Anche la città di Vicenza, come al Campidoglio a Roma e altre comunità italiane e nel mondo, renderà oggi omaggio alla memoria di Aleksei Navalny, il dissidente politico del regime al potere in Russia morto in circostanze per nulla chiare in prigionia. Appuntamento stasera, senza colori di partito e con l’adesione dei consiglieri sia di maggioranza che di minoranza in Comune berico, a partire dalle 18.30 in piazza Matteotti.

Ufficialmente si parla di una commemorazione in onore del “prigioniero di coscienza” russo, sulla cui morte improvvisa si discute in tutto il mondo – fonti ufficiali governative parlano di malore, la moglie e i sostenitori del 47enne di avvelenamento da neurotossine (Novichok) -, ma in molti luoghi pubblici si tratterà di veri sit-in di protesta, in difesa dell’ordine democratico e contro pratiche criminali di stampo politico-ideologico.

La salma dell’oppositore, negata alla visita dei familiari, si trova in un obitorio della città di Salekhard, dopo il decesso avvenuto in una colonia penale. A ucciderlo, potrebbe essere stato lo stesso veleno somministratogli nel 2020, da cui sopravvisse allora per miracolo, sostanza in polvere che non lascia tracia nell’organismo a lunga distanza e che camuffa i sintomi associandoli all’infarto. Amnesty International ha lanciato varie manifestazioni per ribadire la difesa dei diritti umani in queste ore, iniziative abbracciate da milioni di persone in tutto il mondo che riaffermano il no alla violenza e alla repressione.

A Vicenza il ritrovo di piazza Matteotti sarà dunque “multipartisan” e vedrà sfilare tutte le forze politiche cittadine, dopo la proposta pervenuta dal gruppo “Civici con Possamai”. Alla manifestazione unitaria e dunque senza bandiere parteciperanno inoltre i rappresentanti dei partiti, sindacati e associazioni del territorio, libera la partecipazione dei cittadini vicentini.

Annunciate le presenze tra gli altri dell’ex sindaco di Vicenza Francesco Rucco insieme ai suoi consiglieri a sostegno, di Giorgio Conte e Nicolò Naclerio (FI), Jacopo Maltauro (Lega-Liga Veneta) e Marco Zocca, a fianco dei gruppo di maggioranza comunale afferenti al sindaco Giacomo Possamai (Pd e le varie civiche). Fuori assemblea ci saranno anche esponenti di Movimento 5 Stelle, Psi, +Europa, Azione, Europa Verde, le varie associazioni Cigl, Cisl, UIL, Vinova, Da adesso in poi, Anpi e tante altre.