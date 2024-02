Previsioni meteo 20-22/02, ultimi “spicchi” di sole: da domani nuvole e calo termico

SITUAZIONE GENERALE

Il campo di alta pressione che da molti giorni si è stabilizzato sul Mediterraneo e su gran parte dell’Europa centrale sta cedendo. Una vasta bassa pressione in arrivo dal nord Atlantico si sta abbattendo sulle coste occidentali del vecchio continente. Nei prossimi giorni un “trenino” di perturbazioni sarà in transito anche sul nord Italia. Fronti perturbati spinti da correnti via via più fredde. Ci si attende quindi un generale calo delle temperature oltre a diffuse precipitazioni.

MERCOLEDI 21 FEBBRAIO

Sarà l’ultimo giorno soleggiato, anche se non mancheranno dense foschie mattutine in pianura e i primi addensamenti nuvolosi lungo la fascia prealpina. Temperature in calo sui monti, stazionarie in pianura con valori ben oltre la norma del periodo.

GIOVEDI 22 FEBBRAIO

La mattina il cielo si presenterà già coperto sul Vicentino. Dal pomeriggio le prime deboli precipitazioni faranno la loro comparsa sulle zone occidentali, in progressiva espansione verso sera a tutta la provincia. La neve cadrà sui monti a partire dai 1500 metri, in calo la sera verso i 1300. Temperature massime in calo, non oltre i 10-12 gradi in pianura.

VENERDI 23 FEBBRAIO

Perturbato la mattina. Pioggia battente in pianura e nevicate copiose in montagna sopra i 1400 metri circa. Una pausa dei fenomeni arriverà nel tardo pomeriggio/sera quando da ovest inizierà ad affluire aria più fredda. Temperature in calo dalla sera, estremi termici in pianura compresi tra 8 e 11 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Nel fine settimana avremo altri impulsi perturbati in transito sulla nostra provincia. Tuttavia sembra che ci saranno anche lunghe pause delle precipitazioni con locali schiarite. La quota neve sarà in calo verso gli 800/900 metri. Si avvertirà un sensibile calo termico anche in pianura.