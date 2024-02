Perde il controllo della bici e si schianta sul muro di un’abitazione. Grave un 19enne

E’ stato soccorso in codice rosso e si trova da stamattina ricoverato in ospedale San Bortolo a Vicenza un ragazzo di 19 anni di cittadinanza straniera, soccorso d’urgenza a Monteviale in seguito a una sua improvvisa uscita di strada e schianto contro il muro esterno di una casa privata: era in sella alla bicicletta e diretto verso Vicenza in compagnia di altri due amici di origini africane. Insieme si stavano recando verso il capoluogo per seguire dei cosi di lingua italiana.

Il giovane extracomunitario – pare si tratti di un giovane richiedente asilo ospitato proprio nella parrocchia locale, non è nota la sua nazionalità – stava pedalando in via Callecurta quando all’altezza di una curva in discesa avrebbe praticamente “tirato dritto” dopo aver perso il controllo del manubrio. Possibile l’ipotesi di un guasto ai freni della bicicletta.

Immediatamente i due ciclisti che si trovavano con lui oggi hanno chiesto aiuto ai residenti del posto, che a loro volta hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza al 118. Una volta giunti sul posto a Monteviale, i soccorritori del Suem di Vicenza hanno stabilizzato il 19enne – il quale avrebbe battuto il capo nell”impatto rovinoso sul muro. Poi il trasporto immediato in codice rosso al pronto soccorso berico per gli accertamenti diagnostici e le cure del caso. La prognosi è riservata.

Sul posto una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri della stazione locale per i rilievi dovuti e per raccogliere le testimonianze di chi era presente, al fine di ricostruire se sia trattato di una banale svista da parte del giovane in bici o si possa pensare al concorso di altri veicoli nella dinamica dell’incidente.

La notizia sarà aggiornata