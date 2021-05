Picchia e morde un ristoratore dopo avergli rubato 20 euro. Denunciato un 27enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ha approfittato subdolamente della gentilezza di un dipendente di un ristorante di Vicenza, per poi picchiarlo a calci e pugni una volta raggiunto dalla stessa vittima, a cui aveva sottratto d’astuzia una banconota da 20 euro dal portafoglio.

Motivo per cui un 27enne originario della provincia di Napoli, volto già noto alle forze dell’ordine anche in Veneto, è stato raggiunto da una Volante e messo all’indice con una nuova denuncia presentata in Procura.

Mentre il malcapitato cameriere di un locale in viale della Pace ha concluso la serata di ieri dolorante al pronto soccorso del San Bortolo. Dove, alle dimissioni avvenute nel corso della notte scorsa, gli è stata assegnata una prognosi di 21 giorni per la guarigione dai colpi e perfino dai morsi subiti dal ladruncolo nel corso della furiosa colluttazione. L’episodio reso noto oggi dalla polizia di Stato di Vicenza è avvenuto alle 23.40 di ieri sera, mentre nel ristorante già chiuso erano in corso le pulizie post cena.

Ad un tratto un giovane sconosciuto si era presentato all’ingresso, chiedendo la cortesia di cambiare una banconota da 50 euro. Non senza una certa ingenuità, un dipendente ha acconsentito fidandosi della richiesta di chi si era presentato a lui con cordialità, prendendo il portafoglio e facendosi sottrarre 20 euro dall’interlocutore, alquanto scaltro, che poi si è guadagnato una via di fuga a piedi. Inseguito però dalla vittima che, con coraggio oppure incoscienza a seconda dell’interpretazione che si vuole dare alla reazione, ha raggiunto il malvivente ricevendo però in risposta botte da orbi oltre a pericolosi morsi con violenza inaudita.

Nel frattempo un collega aveva richiesto l’intervento della polizia, giunta in viale della Pace in pochi minuti con una Volante già in zona. I poliziotti hanno così ammanettato I.M., un ragazzo già pregiudicato napoletano nato nel 1994 e considerato il presunto responsabile di altri furti avvenuti a Vicenza e dintorni negli ultimi giorni, sempre ai danni di negozi. Non contento, il protagonista della serata, che sarà inoltre multato per l’inosservanza delle norme anticontagio visto l’orario, ha tentato di aggredire anche i militari che hanno dovuto ricorrere alle maniere forti per immobilizzarlo. Dopo l’arresto e il passaggio in Questura, il malfattore è stato posto agli arresti domiciliari.