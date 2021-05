Basket, tutto pronto per la finale scudetto tra Famila e Venezia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Era nell’aria già da settembre e, da venerdì, ne abbiamo avuto conferma: Schio e Venezia, le due regine del campionato, si affronteranno per portare a casa il titolo di campione d’Italia.

La Reyer Venezia è arrivata prima nella fase di regular season: 24 vittorie in 25 partite e primo posto meritatissimo, frutto di un progetto che va avanti da anni e che sta portando tante soddisfazioni in laguna. Il Famila invece si è qualificato come secondo, con appena due sconfitte in 26 gare. Il cammino nei playoff delle due formazioni è stato piuttosto simile. Venezia ha superato Costa Masnaga e Bologna senza problemi, vincendo entrambe le serie per 2-0. Schio invece, dopo la vittoria per ritiro del FILA San Martino, ha battuto la rivale Ragusa in due gare molto impegnative. Ora le due leaders si troveranno faccia a faccia per decretare la vincitrice.

All’andata si giocò a Mestre e finì 82-74 per le padrone di casa, mentre al ritorno trionfò Schio con lo score di 84-62. L’ultimo scontro diretto risale alla recente finale di coppa Italia: le Orange, grazie ad un’ottima prestazione, vinsero 69-55 e portarono a casa il primo titolo stagionale. Ora però bisognerà resettare tutto: la finale scudetto è una serie a parte, in cui conta soltanto dare il massimo e recuperare le ultime energie rimaste per portare a casa il titolo.

Si giocherà al meglio delle 5 partite e si comincerà questo giovedì alle ore 19; dopodiché gara2 andrà in scena sabato e gara3 a Schio il il giorno 11 maggio. Il Famila non vince al palaTaliercio (VE) dal 3 febbraio 2019: sarà quindi fondamentale “rompere” il fattore campo e giocare lo scherzetto nel fortino lagunare. In sintesi, si preannuncia una sfida assai equilibrata, tra due squadre molto motivate. L’atto conclusivo sta per avere inizio, vinca il migliore.