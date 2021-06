Pluripregiudicato italiano ricercato in Montenegro viene arrestato in stazione dei treni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Da un controllo di prevenzione da parte della Polfer all’interno della stazione di Vicenza e sui convogli in sosta è scattato l’arresto di un soggetto implicato in varie attività criminali e gravato da un mandato di cattura internazionale.

Un 57enne di cui non sono state rese note le generalità, in seguito agli accertamenti sulla sua identità, è finito in manette nella tarda serata di ieri e si trova ora nel carcere del capoluogo vicentino a disposizione dei giudici per l’eventuale estradizione.

Si tratta di un uomo di nazionalità italiana, individuato in Veneto e riconosciuto venerdì sera in un pregiudicato di lungo corso con “affari” pendenti anche in Montenegro, dove un Tribunale non meglio precisato e la polizia dello stato balcanico erano da tempo sulle sue tracce, procedendo anche all’informativa con richiesta di arresto anche alle autorità italiane, attraverso la protocollo di cattura internazionale.

Tra le poche informazioni al momento rese disponibili e provenienti dalla sezione di polizia ferroviaria che fa capo alla Questura di Vicenza, emerge anche che il viaggiatore 57enne deve scontare una pena residua in prigione di un anno e due mesi. Prima di adempiere al periodo di detenzione coattivo, rimarrà in una cella della casa circondariale “Del Papa” di Vicenza.