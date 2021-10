Porta all’arrivo l’atleta stremato: il gesto del vicentino Barnaba Barcellona fa il giro del web

La foto ha fatto il giro del web. Maratona di Berlino, 25 settembre: un atleta prima dell’arrivo finisce in ginocchio stremato e non riesce a rialzarsi. Non ha più un briciolo di energia di riserva per completare i pochi metri che lo separano dal traguardo.

Eppure, mancano solo trenta metri, dopo oltre 40 chilometri, ma anche quei trenta metri sono troppi. Nel vederlo a gattoni, un altro atleta in gara, il vicentino Barnaba Barcellona, invece di pensare a raccogliere le energie per raggiungere il suo, di traguardo, lo alza di peso per un braccio, aiutato dall’altra parte da un atleta inglese e insieme lo sorreggono fino a fargli raggiungere l’arrivo alla porta di Brandeburgo.

Un gesto di grandissima sportività, fatto mentre tutti gli altri altri vanno dritti per la loro strada, indifferenti. Barnaba Barcellona era alla sua prima maratona. 29 anni, tesserato per la società Vicenza Marathon, è un appassionato di pittura e studia Business Economics & IT alla Kea Copenhagen School of Design and Technology. Possiede già una laurea conseguita all’Accademia delle Belle Arti di Venezia ed ha viaggiato a lungo a 18 anni in Australia, studiando le pitture degli aborigeni. Di quello che ha fatto dice che gli ha dato gioia.

La maratona di Berlino è una delle sei principali maratone al mondo e lui, con quel gesto, ne ha scritto una pagina che rimarrà negli annali.