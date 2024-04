Portafoglio rubato, poi il faccia a faccia in farmacia tra lanci di cosmetici e bastonate

Episodio di cronaca ai limiti del comico ieri a Vicenza ma con conseguenze mica da ridire, viste le due denunce, all’interno e poi all’esterno di una farmacia di via Vaccari. Un luogo pubblico dove due uomini hanno dato vita a un diverbio degenerato in minacce di percosse e lancio di oggetti, con scenario l’esercizio pubblico, il tutto di fronte a clienti e farmacisti attoniti per quanto stava accadendo. Erano le 16.30 di ieri pomeriggio, nel quartiere di Sant’Agostino.

A intervenire sono stati i poliziotti delle Volanti di Polizia di Stato, dopo la segnalazione giunta in Questura con richiesta di intervento immediato, visto che i due soggetti si erano introdotti nella farmacia provocando danni e una situazione di forte tensione. Al punto da lanciarsi addosso prodotti confezionati di cosmesi mentre uno dei due si era procurato un bastone.

Giunti sul posto, gli agenti hanno riconosciuto i due litiganti (un 25enne italiano e un 33enne marocchino si saprà poi) nelle vicinanze della farmacia, da cui erano appena usciti. Uno dei due incolpava l’altro di avergli rubato il portafogli, cosa effettivamente vera dopo le verifiche successive, e per tale motivo lo aveva inseguito all’interno della farmacia, dove il presento autore del furto – a suo dire per difendersi – aveva lanciato verso il proprio inseguitore i prodotti posti in vendita sugli scaffali interni.

Il “lanciatore” di oggetti, dopo le richieste dei poliziotti ha ammesso di essersi impossessato del portafogli e di averlo nascosto dietro un bidone della spazzatura, posto da dove è stato poi recuperato. Al resto, per ricostruire la vicenda, ci hanno pensato le immagini in un secondo momento acquisite dall’impianto di videotelecamere interne alla farmacia. Per N.R. denuncia spiccata per possesso di oggetti atti ad offendere; invece per R.E.L., nordafricano regolare in Italia, denuncia per furto.