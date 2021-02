Positivo al Covid, era in centro con gli amici: 18enne denunciato e riportato a casa

Positivo al Covid-19 ma in giro con gli amici per Vicenza. Il protagonista della vicenda, denunciato dalla polizia di Stato, è un 18enne vicentino che avrebbe dovuto trovarsi in quarantena e invece è stato rintracciato in centro ieri nel tsardo pomeriggio in piazza Castello.

Il dettaglio è emerso quando il gruppetto di amici è stato controllato dai poliziotti delle volanti: erano tutti muniti di mascherina ma verifiche successive hanno permesso di stabilire che il 18enne risultava essere fra le persone che devono stare in isolamento fiduciaria presso la sua abitazione e stava quindi trasgredendo alle regole di controllo dell’epidemia. E’ stato quindi denunciato e riaccompagnato a casa con un’automedica del Suem.