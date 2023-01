Possamai (Pd), annuncia la sua corsa per la poltrona di sindaco di Vicenza

Giacomo Possamai, giovane consigliere regionale vicentino e capogruppo dell’opposizione in Regione Veneto per il Partito Democratico, è il primo in ordine di tempo a svelare la propria candidatura a sindaco del Comune di Vicenza, in vista delle elezioni amministrative ormai prossime.

Si terranno infatti nel corso dell’anno 2023, nella prossima primavera, quindi con il 32enne esponente di spicco del Pd vento a ripresentarsi alla corsa che lo aveva già visto come protagonista nel 2018, da “rampollo” di gruppo di maggioranza del sindaco uscente Achille Variati, raccogliendo allora circa 2.700 preferenze.

Si tratta a bene vedere del primo nome a uscire ufficialmente allo scoperto per la poltrona di primo cittadino del capoluogo berico, dopo che nei giorni scorsi Francesco Rucco aveva ritenuto di non assicurare ancora al 100% la sua ricandidatura per un eventuale secondo mandato alla guida della città. Questo in attesa di accordi franchi tra partiti e gruppi civici che lo hanno sostenuto nella campagna elettorale precedente e nel quinquennio di governo a Palazzo Trissino oramai agli sgoccioli.

Con l’entrata in campo di Possamai, già consigliere giovanissimo in Consiglio Comunale a partire dal 2013, cominciano a prendere forma candidature e schieramenti, in vista di un inverno che si preannuncia “già caldo” in previsione delle elezioni comunali. L’annuncio da parte del politico vicentino, laureato in Giurisprudenza, è giunto nella mattinata odierna, come da attese della vigilia, nel corso di una conferenza stampa organizzata in un locale del centro di Vicenza.