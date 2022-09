Presentato il nuovo “Largo Paolo Rossi” nel giorno del compleanno di Pablito

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stato inaugurato oggi, 23 settembre, Largo Paolo Rossi dedicato all’indimenticabile giocatore che a Vicenza ha iniziato il percorso che lo avrebbe portato poi a diventare il “Pablito Mundial” eroe di Spagna ’82. Era il 28 settembre del 2021 quando l’amministrazione comunale, dopo l’iter burocratico necessario, decise di cambiare il nome sostituendo via Schio con il nuovo viale dedicato al grande campione che in città rimase anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, diventando imprenditore. Nella cerimonia dello scorso anno vennero gettate le basi per riqualificare la zona dell’anti-stadio Romeo Menti e ci fu la promessa che sarebbe diventato un luogo a chiara impronta dell’ex numero 9 biancorosso.

A un anno di distanza, nel giorno del compleanno di Paolo Rossi avrebbe compiuto oggi 66 anni, la promessa è diventata realtà e da oggi è possibile passeggiare in un luogo che vuole ricordare uno dei due palloni d’oro, l’altro è Roberto Baggio, passati da queste parti. Dopo la morte di Paolo Rossi, avvenuta il 9 dicembre 2020, la città lo ha ricordato più volte con varie iniziative a lui dedicate fino ad arrivare all’intitolazione della via che accoglie l’ingresso dello stadio Menti, teatro di grandi vittorie e ricordi indelebili proprio grazie alle gesta del giocatore nato a Prato.

Queste le parole del sindaco di Vicenza, Francesco Rucco: “Oggi è il compleanno di Paolo, ci tenevamo tantissimo a ricordarlo. Paolo era cittadino onorario della nostra città, un grande sportivo e un grande uomo che tanto ha dato a Vicenza e a tutta la provincia e, con i compagni di squadra, è riuscito nell’impresa di portare il nome di Vicenza nel mondo, trasmettendo anche i valori dello sport alle generazioni venute a seguire. E’ stato un lavoro svolto a tempo di record e ringrazio tutte le persone che si sono adoperate per permetterlo, volevamo rendere disponibile questo spazio di socialità alla comunità e al quartiere. Sono sicuro che sarà bello vederlo vivere durante la settimana e nel pre e post gara. Porto inoltre i saluti del Presidente Luca Zaia, del ministro Stefani che da vicentina sostiene colori biancorossi e do il mio benvenuto al Sindaco di Verona, Damiano Tommasi, già presidente AIC e lo ringrazio per la sensibilità che ha dimostrato con la sua presenza”.

Ha voluto esprimere il proprio ringraziamento alla città anche Federica Cappelletti, moglie di Paolo: “Ringrazio il Sindaco Rucco e tutti i collaboratori. E’ una giornata speciale perché è il compleanno di Paolo e ringrazio tutti quelli che lo ricordano e mi scrivono anche oggi. E’ una giornata di emozione e ricevere questo regalo stupendo è qualcosa che avrebbe reso orgoglioso anche Paolo, perché questo stadio era nel suo cuore più di ogni altra cosa al mondo. Speriamo che questa piazza possa portare gioia e portare quell’amore e quei valori che Paolo ha sempre rappresentato”.

Infine ha ricordato Paolo, Giuseppe Lelj, in rappresentanza dei giocatori del Real Vicenza: “Spero di rappresentare il pensiero di tutte le persone che hanno giocato con Paolo. E’ una piacevole sorpresa anche l’aver rivisto la maglia storica rifatta dalla società e presentata poco fa. Voglio ricordare anche Giancarlo Salvi, Ernesto Galli, mister G.B. Fabbri, Innocenzo Donina e tutti gli altri che, sono sicuro, staranno preparando un campetto verde per tornare a divertirsi tutti insieme, quando gli andremo a trovare. Questo posto è indimenticabile per noi che c’eravamo e sarà indimenticabile per quelli che verranno e ricorderanno le persone che hanno lasciato un segno a Vicenza, come Paolo e tutti quelli di quella squadra”.