Esce per andare a scuola, scompare a 13 anni. Il padre: “Aiutateci a ritrovare Gloria”

E’ un appello straziante quello rivolto dal padre della giovanissima Gloria, scomparsa a soli 13 anni. Nella trasmissione Rai “Chi l’ha visto” il genitore ha invocato l’aiuto di chiunque possa fornire informazioni in merito alla figlia. La ragazzina, che abita a Pojana Maggiore, è uscita di casa mercoledì 14 settembre per andare a scuola a Lonigo ma in classe non è mai arrivata e di lei non si hanno più tracce dalle 7 di quella mattina.