Presidio contro la guerra davanti alla Ederle: “Mobilitazione permanente” FOTONOTIZIA

“Non staremo fermi a guardare mentre una guerra rischia di scoppiare! Una guerra capitalistica, una guerra per il petrolio e per il predominio dei territori! Né con gli USA Né con l’Iran! Noi stiamo dalla parte del popolo! Dalla parte di chi lotta! Non staremo zitti mentre truppe e droni partono dalle caserme americane situate nei nostri territori!”

Con queste parole d’ordine si è tenuto questa sera alle 18,30 a Vicenza in viale della Pace un presidio organizzato dai giovani del Centro sociale Bocciodromo di Vicenza, insieme ai gruppi pacifisti beriche.



“Stop the war. Stato di mobilitazione permanente contro la guerra in Iran” è lo slogan che ha accompagnato il sit-in davanti alla caserma americana Ederle. Occupata temporaneamente anche la carreggiata di viale della Pace. Sul posto, presenti numerosi poliziotti e carabinieri. Giovedì 16 al Bocciodromo in via Rossi è prevista un’assemblea pubblica alle ore 21.