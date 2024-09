Prima lo scontro e poi la fuga con la moto che perde olio: denunciato il biker “pirata”

Una prima mattinata particolarmente movimentata quella della domenica appena trascorsa dove, dopo la segnalazione proveniente da un privato cittadino che riferiva di un incidente stradale, la Centrale Operativa della Questura ha inviato in viale della Pace, a Vicenza, un equipaggio in servizio di “Volante”. Lungo il percorso, la sorpresa per gli agenti: un motociclista che, andando a velocità elevata, non si era accorto di un’importante perdita d’olio dal proprio mezzo – circostanza verosimilmente riferibile proprio all’incidente stradale segnalato – mettendo a repentaglio l’incolumità degli utenti della strada.

E così gli agenti di Polizia, dapprima richiamando l’attenzione del motociclista, sia tramite l’azionamento di segnali luminosi sia coi lampeggianti sonori intimandogli di fermarsi, hanno ottenuto però l’effetto contrario, con l’improvvido biker ad aumentare la velocità di marcia, fuggendo. Gli operatori della Volante si sono quindi messi all’inseguimento, fino ad arrivare a Borgo Casale, luogo in cui l’uomo è stato infine fermato ed identificato.

Evidentemente alterato per l’abuso di sostanze alcoliche, il motociclista è stato sottoposto al controllo con l’etilometro che ha dato risultati di tre volte superiori al limite stabilito dalla normativa.

Anche per tale motivo, per l’avventuriero infine accompagnato in Questura, oltre ad essergli notificata la segnalazione alla locale Prefettura per il ritiro della patente, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza ed in parallelo la sanzione amministrativa per il mancato uso del casco nonché per non essersi fermato all’alt impartitogli dagli agenti.