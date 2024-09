Provincia, è corsa a tre. Depositate le liste in vista dell’election day del 29

Come da pronostico, sono tre le liste di candidati consiglieri presentate in Provincia in vista delle elezioni del Consiglio Provinciale che si terranno il 29 settembre. In ordine di sorteggio: Casa Civica; Vicenza in Comune; Il Centrodestra Uniti per Vicenza. Quarantatré, in totale, gli sfidanti per entrare a palazzo Nievo, per sedici posti a disposizione.

Come stabilito dalla riforma delle Province nel 2014, i candidati consiglieri provinciali devono essere amministratori comunali, quindi consiglieri o sindaci dei 113 Comuni vicentini. Su 43 candidati ben 15 sono sindaci, mentre 28 sono consiglieri comunali. Sempre a proposito di numeri, sono 8 i consiglieri provinciali attualmente in carica che si ricandidano: oltre ai due vicepresidenti Maria Cristina Franco e Marco Guzzonato, ci sono Davide Faccio, Renzo Marangon, Mattia Veronese, Davide Berton, Moreno Marsetti e Giannina Scremin. Diciannove sono le candidate donne, poco sopra al 44% del totale.

“Ringrazio tutti i candidati per aver dato la propria disponibilità ad un impegno che, lo sottolineo, non prevede alcuna indennità” – ha commentato il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin. “La Provincia è un ente che, a dieci anni dalla riforma, ha ritrovato una propria identità e non ha mai smesso di garantire servizi. Dopo un anno e mezzo di presidenza posso dire che è un ente sano e produttivo, con i conti in ordine e con personale capace e professionale, dove si opera per il bene del territorio e in sintonia con i Comuni”.

COME FUNZIONA IL VOTO

L’election day delle Province è fissato per il 29 settembre: 7 Province italiane eleggeranno il nuovo presidente, 41 il Consiglio Provinciale. Vicenza rientra tra queste ultime. Non saranno i cittadini in maniera diretta ad eleggere il Consiglio Provinciale, ma saranno i loro rappresentanti, in totale 1519 tra sindaci e consiglieri comunali dei 113 Comuni vicentini. Il voto è ponderato, ossia ha un peso diverso a seconda di quanti abitanti si rappresentano. I Comuni vicentini sono divisi in 6 fasce di appartenenza, dalla A per i Comuni con meno di 3mila abitanti alla F per i Comuni con più di 100mila abitanti. Più si sale di fascia, più il voto è “pesante”. Per fare un esempio concreto, il voto di un consigliere del Comune di Vicenza (unico Comune in fascia F), vale 23 voti di un consigliere del Comune di Posina (fascia A).

Seggi aperti, dunque, dalle 8 alle 20, distribuiti nel territorio vicentino, in modo da facilitare il voto: Vicenza, Bassano del Grappa, Asiago, Montecchio Maggiore, Sossano, Thiene. Lo scrutinio avverrà subito dopo la chiusura dei seggi. Il nuovo Consiglio Provinciale rimarrà in carica 2 anni. Alla guida troverà il presidente Andrea Nardin che, eletto nel gennaio del 2023, rimane in carica 4 anni.

LE LISTE DEI CANDIDATI

Elenco delle liste di candidati alla carica di consigliere provinciale (in ordine di estrazione):

– lista 1 “ CASA CIVICA” composta da 11 candidati consiglieri

BASTIANELLO ELISA, Sindaco di GRISIGNANO DI ZOCCO

BENETTI MANUEL, Consigliere di THIENE

BERTOLDO ALBERTO, Consigliere di SCHIO

DE PERON ENRICO, Sindaco di VILLAVERLA

GIRARDI CRISTIANA, Consigliere di MONTEGALDELLA

MONTAGNER CRISTIANO, Consigliere di MUSSOLENTE

NEGRO FILIPPO, Sindaco di CHIAMPO

RIGATO FRANCESCA, Sindaco di ALBETTONE

SELLA MARIA FABIOLA, Consigliere di LAGHI

SPINATO LOREDANA, Consigliere di SCHIO

ZORDAN MAURIZIO ALFREDO, Sindaco di VALDAGNO

– lista 2 “VICENZA in Comune” composta da 16 candidati consiglieri:

CALGARO LOREDANA, Consigliere di SAN VITO DI LEGUZZANO

CAMPAGNOLO ROBERTO, Consigliere di BASSANO DEL GRAPPA

CISLAGHI LUCA, Consigliere di VELO D’ASTICO

DE ALESSANDRIS ELISABETTA, Consigliere di CREAZZO

GECCHELIN CARLO, Consigliere di THIENE

GUZZONATO MARCO, Sindaco di MARANO VICENTINO

LORENZINI MILENKA, Consigliere di VALDASTICO

LUNARDELLO MARILÌ, Consigliere di CALDOGNO

PALAZZI EVIANA, Consigliere di TORRI DI QUARTESOLO

PILAN MATTIA, Consigliere di VICENZA

RIGOTTO ANTONELLA, Consigliere di QUINTO VICENTINO

SARTORI DIONISIO, Consigliere di SCHIAVON

SCREMIN GIANNINA, Consigliere di CASSOLA

STORTI ENRICO, Consigliere di RECOARO TERME

ZAFFARI DIEGO, Consigliere di ARZIGNANO

ZULIAN MASSIMO, Sindaco di CAMPIGLIA DEI BERICI

– lista 3 “Il Centrodestra UNITI per VICENZA” composta da 16 candidati consiglieri:

BENETTI MARTINA, Consigliere di TRISSINO

BERTON DAVIDE, Consigliere di ROSSANO VENETO

CAVAGGION ANCILLA, Consigliere di MONTECCHIO MAGGIORE

COSTA ENRICO, Sindaco di COLCERESA

DOVIGO FRANCESCA, Consigliere di LONIGO

FACCIO DAVIDE, Sindaco di TRISSINO

FATTAMBRINI MIRIA, Sindaco di SARCEDO

FRANCO MARIA CRISTINA, Consigliere di COSTABISSARA

GALVAN SABRINA, Consigliere di ENEGO

GONZO FRANCESCO ENRICO, Sindaco di ISOLA VICENTINA

MARSETTI MORENO, Sindaco di MALO

MARANGON RENZO, Sindaco di CAMISANO VICENTINO

VERONESE MATTIA, Sindaco di NOVENTA VICENTINA

TASSO GABRIELE, Sindaco di SAN PIETRO MUSSOLINO

ZOCCA MARCO, Consigliere di VICENZA

ZONTA FEDERICA, Consigliere di ROSÀ