Provoca un frontale con ferito, sfonda una vetrina e scappa prima dell’arrivo dei soccorsi

Prima ha provocato un frontale con un’altra auto, ferendo una persona, poi ha sfondato una vetrina e danneggiato un’auto in sosto. Infine, forse perché non molto sobrio e quindi a rischio ritiro della patente, si è allontanato prima dell’arrivo dei soccorsi. E’ accaduto all’alba di domenica mattina 24 aprile, poco dopo le 6 in viale Anconetta a Vicenza. Distrutte le due auto e danni ingenti anche ad un negozio di acconciatore.

I pompieri arrivati con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza le auto ed estratto da una Toyota Yaris grigia una persona, rimasta incastrata, che è stata poi presa in cura dal personale sanitario del Suem già presente sul posto. Illesa la seconda persona a bordo dell’utilitaria. Irreperibile invece l’autista della Peugeot 207 nera, che si è allontanato dal luogo dell’incidente.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la Peugeot 207, che viaggiava verso il centro città, abbia invaso la corsia opposta, scontrandosi con la Yaris per poi proseguire la corsa fuori controllo e sfondare con il retrotreno dell’auto il negozio di parrucchieri. L’auto ha proseguito ancora la sua corsa, finendo poco più avanti contro un’auto parcheggiata. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del negozio eliminando gli elementi pericolosi della vetrata. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro, sul posto anche la polizia e il personale di viabilità. Per il guidatore, facilmente rintracciabile, numerose le contravvenzioni e i risarcimenti danni a cui dovrà far fronte.