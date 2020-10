Quarta giornata per il Lr Vicenza: alle 14 il match contro la Spal

Dopo l’1-1 rimediato martedì in casa contro la Salernitana, il Lr Vicenza torna in campo: tra poco più di un’ora, infatti, i biancorossi faranno visita alla Spal, formazione della provincia di Ferrara, retrocessa lo scorso anno dalla Serie A.

Il Lane, come annunciato, viene dal pareggio di martedì in casa contro la Salernitana: un 1-1 con retrogusto amaro, visto che gli ospiti hanno segnato grazie ad un rigore (dubbio) e la partita è stata comandata dalla squadra di Di Carlo. “Finché giochiamo così sono contento, serve audacia” ha commentato lo stesso mister nel post partita. Poco male, la squadra deve ripartire da qui e prendere quanto di buono fatto finora.

La Spal finora ha realizzato 3 punti in quattro giornate: 3 pareggi ed una sconfitta contro la capolista Empoli prima della partita di oggi. Risultati simili a quelli del Vicenza, motivo per cui il match odierno si preannuncia molto equilibrato. Inoltre, questa partita vedrà anche una presenza importante: l’allenatore dei ferraresi è Pasquale Marino, ex allenatore del Lane nel 2015, anno della semifinale dei playoff per l’accesso in Serie A. Purtroppo arrivò la sconfitta contro il Pescara, ma dopo tante stagioni di insuccessi fu il primo vero risultato importante.

Non c’è tempo per i vecchi ricordi, bisogna tornare in campo: la prima vittoria stagionale non deve tardare, ma ci vuole pazienza e continuità. Come sempre, con costanza e determinazione.