Abitazione in fiamme: grave il proprietario, inquilini sfollati. Due cani e cinque gatti intossicati

Gravissimo incendio questa mattina presto a Lanzè di Bolzano Vicentino, dove un’abitazione è stata colpita all’alba da un incendio: gravemente ferito il proprietario residente al primo piano, rimasto ustionato.

Poco dopo le sei di questa mattina, giovedì 13 novembre, i vigili del fuoco sono stati allertati per un incendio in via Stradone: le fiamme si sono sviluppate nel portico esterno di un’abitazione privata composta da due piani e suddivisa in due appartamenti. Il rogo ha interessato la struttura esterna dell’edificio, danneggiando parti murarie e serramenti a causa del forte calore sprigionato.

Il proprietario dell’appartamento situato al primo piano è rimasto ferito, riportando ustioni alle mani e al volto. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario del Suem 118 e trasportato in ospedale in gravi condizioni. Gli inquilini dell’appartamento al piano terra sono stati momentaneamente evacuati in via precauzionale.

I vigili del fuoco, intervenuti dalla sede centrale di Vicenza con un’autopompa serbatoio, un’autoscala, due autobotti, hanno prontamente domato le fiamme evitando il propagarsi dell’incendio all’intera struttura. Durante le operazioni sono stati tratti in salvo e assistiti due cani e cinque gatti presenti nell’abitazione.

Terminate le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il sindaco di Quinto Vicentino, Stefano Ferrarini. Le cause del rogo sono al momento al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. La struttura è stata dichiarata inagibile.