Frontale tra camion e furgone, muoiono conducente e passeggero di 26 e 36 anni

Scontro mortale con due giovani vite spezzate sulla strada poco dopo l’alba di stamattina lungo la strada statale 53 “Postumia”, nei pressi della stazione ferroviaria di San Pietro in Gu, in seguito alla forte collisione tra la cabina di un autoarticolato e la parte anteriore di un furgone commerciale con due persone a bordo.

Quest’ultime sono decedute entrambe sul colpo per la violenza dell’impatto, che in pratica ha staccato parte dell’abitacolo in cui viaggiavano i due lavoratori alle 6 del mattino del lunedì. L’identità delle vittime, entrambe di origine straniera, per il momento non è stata rivelata. Pesanti le conseguenze sul traffico in uscita dal casello di Vicenza Nord e interno alle arterie a Quinto e Bolzano Vicentino.

Si tratta di due uomini di 26 e 36 anni, residenti in Veneto. Nonostante i soccorsi giunti in pochi minuti sul posto non c’è stato nulla da fare per i feriti gravi, spirati sulla strada dopo che i vigili del fuoco intervenuti a San Pietro in Gu per l’emergenza hanno partecipato alle operazioni di soccorso. Illeso invece il camionista, che non è riuscito ad evitare l’impatto tra uno spicchio dell’anteriore del mezzo pesante e il lato guidatore del furgone, tranciato di netto.

Durante i soccorsi il traffico è rimasto bloccato su entrambe le direzioni di marcia, fino alla rimozione dei veicoli incidenti e dei numerosi detriti rimasti sul fondo stradale. Sul posto sono giunte infine le forze dell’ordine, con due pattuglie di carabinieri, per deviare il traffico ed effettuare i rilievi per determinare le cause del sinistro, per il momento mantenute sotto stretto riserbo.

La notizia è in aggiornamento