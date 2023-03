Investimento mortale di un pedone nell’oscurità. La vittima era senza documenti indosso

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non ha ancora un’identità certa l’uomo che ieri sera è stato investito e ucciso da un furgone in prossimità di Villaggio Montegrappa, a Quinto Vicentino. L”incidente è avvenuto alle 19.30 di mercoledì sera, ormai con l’oscurità, in via Quintarello. Il conducente del veicolo di trasporto e di lavoro si è fermato dopo l’urto senza rendersi conto subito di chi o cosa pochi secondi prima avesse colpito mentre transitava lungo la strada.

E’ rimasto attonito vedendo una persona nel fossato del campo attiguo, prestando i primi soccorsi e avvertendo il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza del Suem di Vicenza con la squadra medica d’emergenza.

Purtroppo, si è subito palesato il fatto che per il pedone investito non c’era nulla da fare e, dopo i tentativi di stabilizzarlo risultati vani, si è dovuto dichiarare il decesso della persona rimasta esanime sulla sponda del fossato e coperta da un telo. Nel frattempo, sul posto a Quinto sono giunti anche i Carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Thiene, competenti territorialmente, per i rilievi di rito.

Sullo scenario dell’incidente mortale si sono visti anche i vigili del fuoco, impiegati con i fari alogeni in dotazione per illuminare l’area campagnola al buio al fine di favorire le fasi di recupero della salma e dei rilievi necessari per le indagini, e anche per cercare eventuali effetti personali del giovane uomo – così pare almeno dalle indiscrezioni ottenute – che non portava con sé documenti. Facile presumere che si trattasse di una cittadino residente poco lontano dal luogo della tragedia, per una passeggiata serale.

Nel corso della notte, a tarda ora, la vittima è stata infine identificata, ma per il momento la sua identità rimane sotto riserbo in attesa che tutti i familiari vengano informati dalle forze dell’ordine. Solo in seguito il nome verrà pubblicato. La notizia di cronaca sarà quindi aggiornata.