Lavori sulla pavimentazione in A31: chiude per due giorni lo svincolo di Vicenza Nord

Informazione utile ai viaggiatori quella che è stata resa nota nelle prime ore di venerdì dalla società di gestione della rete autostradale A4 Brescia, Verona, Vicenza Padova, e che ricomprende anche il tratto dell’A31 Valdastico.

Da sabato mattina alle 11 fino alle 20 di domenica sera il casello di Vicenza Nord sarà chiuso al pubblico in uscita per i veicoli provenienti da Rovigo e quindi dalla via principale A4, e altrettanto sarà necessario in entrata per gli autoveicoli diretti verso Dueville, Superstrada Pedemontana, Thiene/Schio e Piovene Rocchette.

La parziale chiusura dello svincolo nel corso dell’ultimo weekend primaverile è stata decisa in ragione della necessaria effettuazione di lavori urgenti di pavimentazione lungo tratti successivi dell’autostrada A31 Valdastico, in particolare dedicati al rifacimento dello strato di asfalto di superficie.

Come d’abitudine le opportune deviazioni del traffico saranno segnalate sul posto con apposita segnaletica stradale. A condividere la nota informativa è stato l’ufficio stampa del Comune di Vicenza, al fine di informare i concittadini in partenza e in fase di ritorno al capoluogo berico per il weekend.