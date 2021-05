Radiofonia veneta in lutto: addio a Valter Sabbiati, maestro del microfono. Aveva 60 anni

Antenne radiofoniche listate a lutto per la morte di Valter Sabbiati, scomparso ieri a soli 60 anni di età. Era ricoverato da un mese all’ospedale S. Bortolo di Vicenza, in seguito a complicazioni di salute, aggravate dal contagio al Covid-19. Conosciutissimo come speaker negli anni del boom delle frequenze, è stato a lungo una delle voci storiche della radio in regione: aveva lavorato in numerose emittenti del Veneto, facendosi apprezzare per la sua verve, la simpatia e la capacità di coinvolgere gli ascoltatori.

Tra le collaborazioni più recenti quella con l’emittente Stella FM, dopo Radio Verona, oltre alle serate condotte come presentatore in molti eventi. In passato era stato anche a Tva Vicenza, in “prestito” alla televisione. Negli ultimi tempi aveva aperto un’attività come licenziatario di Puff Store, a Isola Vicentina, nel settore delle sigarette elettroniche. Sposato, lascia anche due figlie e un profondo vuoto tra gli appassionati e gli addetti ai lavori della radiofonia, e nel dolore.

La terribile notizia della morte di Valter, avvenuta in ospedale nelle scorse ore, ha scosso molti vicentini di più generazioni, in ragione dell’età non ancora avanzata e soprattutto di quanto fosse conosciuto e stimato nell’ambiente artistico, musica e radio in particolare, di cui è stato uno dei precursori riconosciuti. Anche se non rappresentavano le sue uniche passioni, da grande tifoso di calcio e in particolare dell’Inter, strizzando sempre l’occhio al “Lane”. Nella sua carriera dietro ai microfoni ha condotto decine di trasmissioni prestando la sua voce e partecipato ad altre come ospite e testimone dell’epoca d’oro delle emittenti radio private (qui un contributo audio con Claudio Suppi).

Un lutto tremendo quello legato alla perdita improvvisa di Valter Sabbiati, che ha suscitato subito i primi messaggi di cordoglio e di vicinanza ai familiari dello speaker vicentino. “Una terribile notizia – così Stella FM dalla pagina ufficiale -, siamo molto addolorati. Ci uniamo al dolore della famiglia e degli amici. Lo ricordiamo con questa foto – quella pubblicata qui in copertina – alle prese con il microfono, uno dei suoi grandi amori insieme all’Inter. Un grande abbraccio. Valter resterai nei nostri cuori”. “Un maestro” e “Una leggenda della radio” si legge poi tra i commenti di quanti lo ricordano oggi con affetto.

La notizia è in aggiornamento