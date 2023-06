Ragazzino di 12 anni investito da un’auto mentre pedalava in mountain bike

Si trova ricoverato dal primo pomeriggio di oggi al polo medico del San Bortolo di Vicenza il 12enne investito a Polegge poco dopo le 14 di oggi, urtato da una Fiat 500 e caduto quindi malamente a terra, sull’asfalto.

L’incidente stradale è avvenuto nel territorio comunale del capoluogo berico e precisamente nella frazione a est del centro città lungo l’omonima Strada di Polegge, nei pressi della chiesa cittadina.

Il ragazzo era solo in sella alla sua mountain bike in prossimità dell’incrocio a fianco del basamento del campanile, quando, per cause in corso di ricostruzione da parte della pattuglia di polizia locale di Vicenza intervenuta sul posto, sarebbe avvenuta la collisione tra la vettura e la bici. Immediato l’allarme lanciato via telefono al 118, con la centrale del Suem a inviare sul posto un’autoambulanza.

Il ragazzino, che vive poco lontano ed era appena uscito da casa al ritorno dalle lezioni scolastiche, è rimasto cosciente ed è stato medicato sul posto prima trasferirlo in pronto soccorso. Illesa la donna al volante della 500, che ha subito prestato aiuto all’investito.