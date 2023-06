Schianto fra un bus di linea e un’auto a Cologna Veneta: morta anziana coppia di Sarego. Tre feriti, uno grave

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un’anziana coppia di Sarego è morta oggi, 1° giugno, in un drammatico incidente stradale che ha coinvolto, a Cologna Veneta (cittadina della Bassa Veronese) un autobus di linea Atv e un’auto.

Il torpedone era pieno di studenti che stavano tornando a casa dopo una mattinata di scuola a San Bonifacio e stava transitando lunga la Strada provinciale 500, diretto verso Pressana. All’altezza di un distributore di carburanti in località Baldaria, per cause in corso di accertamento, il pullman si è scontrato, probabilmente per una mancata precedenza, con l’Oper Astra familiare a bordo della quale viaggiavano un uomo di 85 anni e una donna di 81, marito e moglie entrambi di Sarego.

L’impatto è stato violento e non ha dato scampo alla coppia, morta sul posto, mentre tre persone a bordo dell’autobus sono rimaste ferite (l’autista e due studenti). Una di queste, proprio l’autista del mezzo di linea, è rimasto gravemente ferito: rimasto incastrato al posto di guida, è stato estratto dalla cabina dai vigili del fuoco arrivati da Caldiero, stabilizzato dal persona le del Suem 118 e trasferito in codice rosso con l’elisoccorso di Verona Emergenza all’ospedale di Borgo Trento a Verona. Sul posto i carabinieri, la polizia locale e vigili del fuoco.