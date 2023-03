Ragazzo di 21 anni investito da un’auto – che non si ferma – ad Anconetta. Era sulle strisce pedonali

Intervento d’urgenza domenica sera nella frazione di Anconetta, in prossimità del passaggio a livello ferroviario dello scalo cittadino a Vicenza, in soccorso di un giovane di 21 anni investito da una vettura in marcia. Erano circa le 23 di domenica 5 marzo. Auto che si è subito dileguata, con il conducente della stessa a non fermarsi quindi per prestare soccorso al giovane ferito.

Ricoverato in ospedale in codice giallo per medicazioni e accertamenti diagnostici al fine di valutare eventuali lesioni interne, il 21enne è in condizioni non gravi e sarà pertanto dimesso poche ore dopo.

Da quanto reso noto, al momento dell’investimento il pedone si trovava da solo sulle strisce pedonali, di rientro dal turno di lavoro in locale della zona con mansioni di cameriere: per sua fortuna sarebbe stato solo “toccato” di striscio da un veicolo che procedeva a velocità sostenuta, altrimenti la sua incolumità sarebbe stata seriamente compromessa. Per quanto rimasto sotto choc nell’immediato post urto, il ragazzo non ha mai perso conoscenza ed ha atteso l’arrivo dei soccorsi “sorvegliato” da alcuni passanti che lo hanno confortato.

Sul posto un’ambulanza del Suem 118 dopo la chiamata di una persona presente sul posto al numero di emergenza, e un paio di pattuglie di polizia locale di Vicenza, che sta già procedendo da ieri con le indagini per individuare l’automobilista investitore. Un “pirata della strada”, come viene etichettato in episodi simili di cronaca chi non presta soccorso a persone ferite in seguito ad un incidente, che una volta individuato dalle forze dell’ordine del capoluogo berico dovrà rispondere di più reati, tra cui l’omissione di soccorso.

Dal pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo il giovane vicentino contuso è riuscito a fornire la propria testimonianza sui fatti, mentre gli operatori di polizia locale ieri si sono dedicati a raccogliere i filmati di sorveglianza della zona di Anconetta, nei pressi del passaggio a livello, per ricavare la targa del veicolo. Ci sarebbero inoltre altri testimoni.