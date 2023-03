Previsioni meteo 7-9/03, nuvole in cielo e lieve instabilità nel “cuore” della settimana

SITUAZIONE GENERALE

Correnti umide occidentali portano molta nuvolosità sul Vicentino e anche un po’ di instabilità associata a qualche locale debole pioggia in pianura e fioccata in montagna che sicuramente non servono a nulla contro la grave ,ormai, mancanza di precipitazioni abbondanti, non solo sulla nostra provincia ma in tutto il Nord Italia. Mediamente sono caduti solamente 10 millimetri di pioggia negli ultimi 45 giorni sul nostro territorio.

MARTEDI 7 MARZO

Mattinata dal cielo irregolarmente nuvoloso con parziali schiarite. Nella seconda parte della giornata nubi più compatte sull’alto Vicentino con possibili brevi piogge in pianura e fioccate in montagna oltre i 1200/1300 metri. Temperature stazionarie, massime in pianura intorno ai 12 gradi.

MERCOLEDI 8 MARZO

Giornata variabile con i maggiori addensamenti nuvolosi addossati alle Prealpi dove non si esclude qualche locale, debole precipitazione, anche a carattere nevoso oltre i 1.300 metri di quota. Colonnina del mercurio che non subirà variazioni di rilievo, estremi termici in pianura tra +3 e +13 gradi.

GIOVEDI 9 MARZO

Tempo che non cambierà rispetto ai giorni precedenti. Nubi sempre presenti sul Vicentino ma con scarse o del tutto nulle precipitazioni. Le temperature invece saranno in aumento, soprattutto nei valori massimi che toccheranno i 14-15 gradi in pianura.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Nel fine settimana il sole sarà più presente, anche se non mancheranno ancora passaggi nuvolosi, tuttavia non sono previste piogge o nevicate sulla nostra provincia almeno fino a martedì 14 marzo. Le temperature massime previste potranno superare i 15 gradi, clima ottimo quindi per le attività all’aperto.