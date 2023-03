Burro manié: l’accompagnamento perfetto per i nostri salumi

Per valorizzare al meglio il classico antipasto all’Italiana in questa puntata di Fogolare Veneto prepariamo una salsa speciale da abbinare ai salumi: il burro maniè.

Per preparare questa particolare salsa è necessario tagliare a pezzetti un panetto di burro metterlo a microonde per un attimo, in modo da renderlo manipolabile. Con un cucchiaio o una piccola frusta si aggiunge un pizzico di sale, una macinatina di pepe bianco, due gocce di salsa Worcester, un po’ di prezzemolo tritato, un po’ di cerfoglio, una foglia di menta o del finocchietto selvatico, un’acciuga tritata, e anche dell’erba cipollina.

Ascolta “Burro manié – Fogolare Veneto” su Spreaker.

Una volta ottenuta questa salsa, con la sac a poche la si mette in una ciotolina e si porta in tavola assieme all’antipasto: il burro manié andrà spalmato su un crostino di pane ed assaporato insieme ai salumi.

Quando si prepara questo antipasto, Maurizio Falloppi consiglia di tenere sempre in frigo una di queste bottiglie: Durello brut, Prosecco rosè, Trento Doc, Franciacort.

