Recupero di Serie B: il Lane a Monza in cerca dei tre punti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tra meno di due ore andrà in scena Monza-L.R. Vicenza, il recupero della terza giornata di Serie B. In un insolito mercoledì pomeriggio, i biancorossi affronteranno una delle formazioni più temute del campionato.

Il Lane viene dal pareggio di sabato in casa dell’Empoli: un punto d’oro, conquistato dopo 94′ di emozioni contro la prima classificata. Da allora, la squadra si è rimessa al lavoro per preparare il match di questa sera; nel frattempo, alcuni giocatori si sono negativizzati e si sono riaggregati al resto del gruppo. Un segnale molto buono, visto che la sfida di oggi sarà piuttosto delicata.

Come detto, il Monza è una formazione molto ostica: fin qui hanno realizzato 13 punti e si sono piazzati in nona posizione, ma le tante assenze causa coronavirus hanno rallentato il cammino dei brianzoli. Un progetto serio e una rosa di altissima qualità (vedi Boateng e Nicola Rigoni, per citarne due) hanno portato la squadra alla promozione in B lo scorso anno, e di certo non si fermeranno qui.

Mister Mimmo Di Carlo, che conosce questo genere di partite, ha annunciato la sfida in terra lombarda con grande grinta: “Dobbiamo aver voglia di lottare, la partita contro l’Empoli segni l’inizio di un grande cammino per noi, se continuiamo così faremo punti anche a Monza”. Con la carica e la determinazione giuste, il Vicenza potrà tentare il colpaccio.

Ultima chicca prepartita, gli ex di turno: Sampirisi da una parte, ex difensore del Lane ed oggi pilastro del Monza, Fabio Viviani dall’altra (ex centrocampista di entrambe e vice allenatore del Lanerossi). Un valore in più per aumentare la tensione prima del big match.

Fischio d’inizio alle 18: nel ricordo del mitico Ernesto Galli, il Vicenza dovrà dare il massimo. Proprio come quel lontano 1988, con Galli in panchina, lottare per i tre punti sarà d’obbligo. Parola al campo.