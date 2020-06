Regionali, lista chiusa per Pd vicentino: in corsa fra gli altri Possamai, Luisetto, Andrian e Cortese

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il Partito Democratico vicentino batte sul tempo gli altri partiti e chiude la sua lista con nove candidati provinciali per le prossime elezioni regionali del 20 settembre: quattro donne e cinque uomini.

Saranno nella coalizione a sostegno della candidatura a presidente del vicesindaco di Padova – e docente di economia dell’energia all’università patavina – Arturo Lorenzoni. Nell’attuale consiglio regionale l’unico consigliere Pd vicentino è l’uscente (dopo due mandati) Stefano Fracasso, anche capogruppo a Palazzo Ferro Fini.

Fra i nomi, alcuni erano attesi, come quello del segretario provinciale ed ex sindaco di Nove Chiara Luisetto e quello dell’ex consigliere comunale di Vicenza Giacomo Possamai (già candidato alle primarie di Vicenza nel 2018). Fra i nomi nuovi, da segnalare la consigliera comunale di Schio Giulia Andrian e il sindaco di Sarcedo Luca Cortese. L’ufficialità è giunta lunedì sera, nel corso della quale, come recita una nota stampa, si è “preso atto delle proposte emerse dalle zone e dai circoli per la costruzione della lista provinciale”.

“Per i mesi della campagna elettorale – spiega la segretaria provinciale Chiara Luisetto – ritengo opportuno sospendermi dalle mie funzioni e lasciare il ruolo operativo al vicesegretario Andrea Zorzan con il supporto della segreteria provinciale. Questo perché i territori mi hanno indicato quale candidata, cosa che mi onora e mi rende orgogliosa di rappresentare, assieme agli otto candidati indicati, la comunità democratica vicentina”.

“Non posso che essere orgoglioso – commenta il vicesegretario (e assessore a Thiene) Andrea Zorzan – del percorso svolto dai circoli. La base si è espressa, chiedendo un impegno ed una disponibilità a figure generose e rappresentative. Siamo grati alle donne e agli uomini che hanno scelto di mettersi a servizio rispondendo accogliendo l’indicazione espressa dai diversi territori.

Questi quindi i candidati vicentini, in rigoroso ordine alfabetico e alternanza di genere, così come chiede lo statuto del partito: Francesco Binotto, presidente provinciale dell’Associazione Volontari per la Libertà, per il Pd “un valore aggiunto nell’ispirazione ideale di questa lista”; Giulia Andrian, consigliera comunale di minoranza a Schio e insegnante; Luca Cortese, sindaco del Comune di Sarcedo; Cecilia Bassanello, ex dirigente area impianti Amcps di Vicenza; Giuseppe Maio, capogruppo di minoranza nel Consiglio comunale di Camisano Vicentino; Chiara Luisetto, segretaria provinciale del Partito Democratico e già sindaco del Comune di Nove; Giacomo Possamai, già capogruppo del Pd nel consiglio comunale di Vicenza; Maria Grazia Maggio, medico di famiglia e già consigliera comunale a Montebello Vicentino; Fausto Vigolo, iscritto di Lonigo, impegnato nel volontariato sociale nel territorio berico.

“Siamo la prima provincia a chiudere la lista – conclude Zorzan – e questo è un elemento che sottolinea la vivacità del nostro Partito in provincia e l’efficienza della struttura organizzativa costruita in questi anni. Permettere ai candidati di correre e farsi conoscere sul territorio sin da ora, è lo strumento più efficace per ottenere al Partito Democratico il miglior risultato possibile”.